Nieuwe biljetten passen beter in portemonnee

De biljetten zijn iets kleiner dan hun voorgangers: ze hebben dezelfde hoogte als het vijftigje, maar zijn nog wel iets breder. De eerste versies waren zowel hoger als breder dan het vijftigje. Nu passen ze beter in de portemonnee. Daarnaast krijgen de nieuwe biljetten voelbare lijntjes aan de randen.

Vanaf 28 mei 2019 kunnen consumenten ook met de nieuwe biljetten betalen. Dat wil zeggen: op sommige plekken, want veel ondernemers weigeren de biljetten van 500, 200 en 100 euro. De biljetten worden om die reden ook zelden vervalst: in de eerste helft van 2018 werden er wereldwijd 30.000 valse honderdjes onderschept, en ’slechts’ 3000 valse biljetten van 200 euro. In heel Europa zijn 2,7 miljard briefjes van honderd euro in omloop, en een kwart miljard biljetten van 200 euro.

Echtheid

De nieuwe biljetten zijn nog moeilijker na te maken, want behalve het ontwerp hebben ook de echtheidskenmerken een ’upgrade’ gekregen. Net als het twintigje en vijftigje hebben ze een ’raampje’, waardoor de Griekse godin Europa te zien is. Bovendien krijgen de biljetten rechtsboven een nieuw zogeheten ’satelliet hologram’ van het getal waar eurotekentjes omheen lijken te dansen.

„Er wordt bij deze nieuwe biljetten gebruik gemaakt van allerlei nieuwe, gave echtheidskenmerken. Zo hebben de honderdjes en tweehonderdjes linksonder een smaragdgroen cijfer dat vanuit andere hoeken een andere kleur heeft met eurotekentjes”, vertelt een medewerkster van DNB enthousiast. „Dat had het biljet van vijftig nog niet.”

Solidariteit

Yves Mersch, bestuurder bij de ECB, richtte zich bij de presentatie van de biljetten op tegenstanders van de eenheidsmunt. „Deze biljetten representeren de Europese solidariteit als geen ander. Ze hebben niet alleen een economische, maar ook een maatschappelijke functie.” De briefjes van 100 en 200 euro worden steeds populairder, aldus Mersch. „Het honderdje zit in steeds meer geldautomaten.”

In Nederland trekken we echter vooral twintigjes en vijftigjes uit de flappentap. Honderdjes worden in de meeste winkels ook nog wel geaccepteerd, tweehonderdjes zijn een redelijk zeldzaam verschijnsel.

Terroristen

Na deze twee biljetten is de ECB voorlopig even klaar met het naar buiten brengen van nieuwe ontwerpen. Een nieuw briefje van 500 euro komt er niet meer, omdat die coupures vooral gebruikt worden voor het financieren van terroristen. De briefjes worden langzaam uit de roulatie gehaald.

De oude biljetten van 100, 200 (en 500) euro blijven gewoon geldig.