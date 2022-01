Premium Financieel

’Alles zit tegen voor varkensboeren’

De varkenshouderij zit meer dan ooit in zwaar weer. De prijs van varkensvlees is fors gedaald en voer extreem duur. Op de korte termijn zijn er geen verbeteringen in zicht, want er is momenteel meer aanbod dan vraag. De landbouworganisaties hebben in Brussel aangeklopt voor financiële steun. Maar......