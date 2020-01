Delta Lloyd wint zaak over boeterente hypotheken

AMSTERDAM (ANP) - Verzekeraar Delta Lloyd, inmiddels overgenomen door Nationale-Nederlanden, heeft in de periode voor 14 juli 2016 geen onredelijke voorwaarden gesteld bij de berekening van de boeterente voor het oversluiten van hypotheken. Dat oordeelt de rechtbank in Amsterdam in een zaak die door de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond was aangespannen.