Column: Miljoenenjacht

De staatsschuld bedraagt momenteel 409,8 miljard euro. Nederland is één van de weinige landen waar de staatsschuld daalt. Waar die in 2014 nog een piek bereikte van 68 procent van het bnp zal deze in de loop van 2019 dalen naar minder dan 51 procent. Daarmee voldoet Nederland ruimschoots aan de eisen van de Europese Unie die voorschrijven dat de schuld niet meer dan 60 procent mag bedragen. Per hoofd van de bevolking bedraagt de schuld in Nederland 23.900 euro. In de Verenigde Staten bedraagt de schuld bijvoorbeeld omgerekend 56.400 euro; 2,3 keer zoveel. Wat dat betreft doet Nederland zijn naam als financieel degelijk land weer alle eer aan. Ons land is met Zwitserland samen het enige land dat nog nooit failliet is gegaan.

Veel beloven

Het kabinet beloofde dat Nederlanders het in hun portemonnee zouden voelen zodra we uit de crisis zouden zijn. Volgens het CPB gaat maar liefst 96 procent van alle Nederlanders er in koopkracht op vooruit, en wel met gemiddeld 1,5 procent. Het gaat om een gemiddelde, voor ieder individueel huishouden kan dat anders uitpakken. Bovendien gaat het om een voorspelling die in de praktijk de ene keer hoger en een andere keer lager kan uitvallen. Zo bleef er in 2017 van de voorspelde koopkrachtstijging van 1 procent uiteindelijk maar 0,5 procent over.

Bovendien is hier sprake van een zogenaamde geldillusie. Natuurlijk, de mensen gaan er gemiddeld 1,5 procent in koopkracht op vooruit. Het is echter te vroeg om al heel enthousiast te worden. Ondanks die stijging stijgt de gemiddelde lastendruk voor burgers namelijk eveneens en wel van 38,7 naar 39,1 procent.

Meevaller

Een meevaller voor de schatkist was de schikking met ING. Dat brengt toch maar even 775 miljoen in het laatje. Mede daardoor vertoont de begroting volgend jaar een geraamd overschot van 0,9 procent. Wanneer er geen hoogconjunctuur zou zijn zou het beeld overigens minder zonnig zijn. Het zogenaamde structurele begrotingstekort neemt volgens het CPB komend jaar toe tot 0,4 procent. Het Europese maximum bedraagt een min van 0,5 procent. Het structurele tekort is gecorrigeerd voor conjunctuurschommelingen.

Een heikel punt vormt de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting. Deze gaat grofweg 0,5 miljard meer kosten dan de geraamde 1,4 miljard. Het kabinet dicht het gat door de winstbelasting minder te verlagen dan aanvankelijk de bedoeling was. Het tarief daalt van 25 naar 22,25 procent in plaats van naar 21 procent. Het midden- en kleinbedrijf draaien zo bezien op voor het douceurtje aan vooral de aandeelhouders van Shell en Unilever. Het verlaagde tarief voor het kleinbedrijf (winsten tot 200.000 euro) gaat overigens wel van 20 naar 16 procent.

Consequenties voor beleggers?

De afname van de staatsschuld is positief. De overheid leent steeds minder waardoor er meer ruimte ontstaat in de private sector. Degelijke staatsfinanciën zijn de basis voor een gezonde economie, hoewel men daar in bijvoorbeeld de Verenigde Staten wat anders over denkt. De rente zal er relatief laag door kunnen blijven.

Dat iedereen er 1,5 procent gemiddeld op vooruitgaat, is gunstig voor de consumentenbestedingen, hoewel de prijzen harder stijgen. Het algemene gevoel dat het goed gaat is echter wel positief voor de economie en de bedrijfswinsten. Wanneer mensen zich rijker voelen gaan ze toch meer uitgeven.

De afschaffing van de dividendbelasting heeft voor- en nadelen. De beursgenoteerde vastgoedsector heeft er flink last van. Dat zie je al aan de koersbewegingen van de beursgenoteerde vastgoedfondsen. Voor de buitenlandse beleggers in grote Nederlandse beursfondsen is het positief. Het kan de aandelenkoersen iets ondersteunen. Maar of het veel effect heeft…

Al met al gaan we er in Nederland een beetje op vooruit. Het had beter gekund, maar de lasten van de overheid blijven stijgen. Wel positief is de forse afname van de staatschuld en het begrotingsoverschot. Belangrijk is dat het geld vervolgens niet over de balk gesmeten wordt, want dan wordt de kiem voor de volgende crisis weer gelegd. Daar durf ik echter geen vergif op in te nemen.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer.