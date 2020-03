Fed-kopstuk voorziet miljoenen werklozen door corona

Fed-president James Bullard denkt dat het aantal werklozen in de VS door het coronavirus tot 46 miljoen zou kunnen oplopen. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON (AFN/RTR) - Maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten in te dammen, kunnen er op korte termijn voor zorgen dat tot wel 46 miljoen Amerikanen zonder werk komen te zitten. Daarvoor waarschuwt Fed-bestuurder James Bullard van de centrale bank in St. Louis. Dat is een zevende van alle Amerikanen.