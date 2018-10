Saudi's steken miljard in concurrent Tesla

De steun voor Lucid hing al in de lucht. Met het geld moet het bedrijf zijn eerste auto in 2020 op de markt kunnen brengen, de Lucid Air. Daarvoor wordt gewerkt aan een eigen fabriek in de Amerikaanse staat Arizona.

Tesla-topman Elon Musk schermde eerder met steun van het Saudische fonds, dat al een belang heeft in Tesla, om het bedrijf van de beurs te halen. Die privatisering werd niet veel later alweer afgeblazen en de vermeende steun van de Saudi's bleek minder concreet dan Musk deed voorkomen.