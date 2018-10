Novartis verhuist van Arnhem naar Amsterdam

Novartis is sinds de jaren vijftig gevestigd in Arnhem. Het gebouw had echter groot onderhoud nodig en daarom ging het farmacieconcern op zoek naar een andere opties om zich te vestigen. Daarbij is de keus gevallen op het kantoorgebouw De Oliphant in Amsterdam-Zuidoost.

Volgens Novartis speelt ook de nabijheid van Schiphol en de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap een rol om te verhuizen naar onze hoofstad.