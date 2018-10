Wel of niet beleggen?

Hoeveel kennis heb je van beleggen en wat is je belangrijkste doel? Voordat je begint, is het handig eerst een antwoord te formuleren op deze vragen. Stel jezelf daarna de vraag hoeveel risico je durft te nemen. Hoe goed kun je omgaan met plotselinge koersdalingen? Lig je daar wakker van, of niet?

De antwoorden op deze vragen bepalen je jouw beleggersprofiel, wat voor de meeste mensen neerkomt op een defensief of gematigd defensief profiel. Bij een defensief profiel, wat wil zeggen dat je geen grote risico’s wil nemen, is de kans groot dat je een bescheiden winst maakt in een periode waarin je 10 jaar of meer belegt. Uiteraard is dat nooit met zekerheid te zeggen, dus bereid jezelf goed voor. Een paar handvaten op een rij.

Iets in kas?

Hou je aan het einde van de maand geld over, over aan het einde van je geld een stuk maand? Is het steeds opnieuw spannend of je aan je financiële verplichtingen kunt voldoen? Bedenk je dan dat je alleen moet beleggen met geld dat je kunt missen en als je genoeg in kas hebt om een onverwachte uitgave mee te bekostigen.

In de financiële bijsluiter staan het doel en de werking van het product beschreven. Lees de informatie over wat er gebeurt in een worst-case-scenario. In de bijsluiter vindt u ook de voorwaarden over tussentijds opzeggen. Lees ook altijd de offerte waarin staat wat je moet betalen en kwijt bent aan kosten.

Lees de Ebi

Als je geen zin of tijd hebt om zelf te beleggen, kun je geld in een of meerdere beleggingsfondsen steken. Ook hierbij kan de strategie defensief tot zeer offensief zijn. In plaats van de financiële bijsluiter staat de informatie over de aard en risico’s van het fonds in de essentiële beleggersinformatie (Ebi).

Met de risicometer kunt je een inschatting maken van het risico van een belegging(sfonds). De risicometer geeft de beweeglijkheid – ‘volatiliteit’ in beleggingsjargon – van de beleggingen weer. Hoe beweeglijker de koersen, hoe hoger het rendement kan zijn, maar ook hoe groter het risico op een fors verlies op je beleggingen. Als de risicometer ‘klein’ of ‘zeer klein’ aangeeft, kunt je er redelijkerwijs op rekenen dat je op de einddatum ten minste de inleg terugkrijgt.