Beleggen in parkeergarages; een goed idee?

Om te duiden hoe snel ons wagenpark groeit: in het jaar 2000 reden er nog een kwart minder auto’s rond. Gelukkig is het nu mogelijk om te verdienen aan parkeren: met een belegging in parkeervastgoed.

Via Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen wordt de gelegenheid geboden om deel te nemen in parkeergaragefondsen. En dat kan interessante rendementen opleveren, mits risico’s goed zijn afgewogen.

Beleggingen in parkeergaragevastgoed kenmerken zich over het algemeen door stabiele kasstromen. Dat vinden beleggers prettig. De parkeergarages zijn doorgaans zeer langjarig verhuurd aan gerenommeerde partijen zoals Q-park.

,,Natuurlijk zijn er, net als bij alle andere beleggingsvormen, risico’s”, zegt Daan Wildschut van Reyersen van Buuren, ,,Zo kan een pand minder waard worden of de huuropbrengst dalen als er bijvoorbeeld leegstand is of sprake van huurachterstanden. Maar extra comfort ten opzichte van veel andere beleggingscategorieën is dat de huurder/exploitant niet de eindgebruiker is. Dat is de parkeerconsument. Mocht er iets met de exploitant gebeuren dan kunnen we terugvallen op de parkeerinkomsten. Als de locatie goed is, blijft de behoefte om er te parkeren.“

Investeren in parkeergarages is relatief nieuw voor particulieren. Het was in het verleden vooral voorbehouden aan institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. ,,We zijn in 2012 een samenwerking aangegaan met Holland Immo Group om deze beleggingscategorie ook voor particulieren bereikbaar te maken. In december van dat jaar werd het eerste Parking Fund gestart. En dit werd goed ontvangen door beleggers; de belangstelling oversteeg het emissiebedrag ruim.”

In de jaren erna werden er nog vier beleggingsfondsen in parkeervastgoed geïntroduceerd die alle veel belangstelling kenden.

,,Maar nog veel belangrijker”, zegt Wildschut, ,,ze renderen allemaal erg goed”.

Omdat de eerste edities zo succesvol waren, is de specialist in vastgoedbeleggingen blij dat er opnieuw een beleggingsmogelijkheid in parkeergarages kan worden geboden. Op dit moment loopt er namelijk een nieuw project waarbij beleggers vanaf 10.000 euro (exclusief emissievergoeding) kunnen deelnemen: het zesde parkeergaragefonds dat Holland Immo Group in samenwerking met Reyersen van Buuren introduceert.

Er wordt belegd in twee openbare parkeergarages; een aan de Dijksgracht in Amsterdam met in totaal 704 parkeerplaatsen en een garage aan de Van Vollenhovenstraat in Rotterdam, met 197 parkeerplaatsen. In de omgeving van de nieuwe garage in Amsterdam worden in verschillende fases onder meer huur- en koopwoningen, horeca en een hotel gerealiseerd.

De gerenoveerde garage in Rotterdam ligt direct in de nabijheid van vele restaurants, musea, stadsparken en de historische Veerhaven.

En wel zo prettig; ze zijn langjarig (20 en 15 jaar) verhuurd aan de twee grootste parkeerexploitanten van Europa, Q-Park en APCOA.

Wie meer wil weten kan eens een kijkje nemen op https://www.reyersen.nl/vastgoedbeleggingen/parkingfund6/. Daar is ook het prospectus met alle kenmerken, kosten en risico’s van de belegging te downloaden en op te vragen.