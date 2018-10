’Coke stapt in cannabisdrankjes’

Het zou gaan om drankjes die de stof cbd bevatten. Gebruikers worden daarvan niet high, maar het kan wel hun pijn verzachten.

Voor Coca-Cola kunnen cannabisdrankjes een nieuwe groeimarkt zijn. Het concern kampt met een stagnerende vraag naar merken als Coca-Cola en Fanta. Ook mede daarom heeft Coca-Cola vorige maand koffieketen Costa gekocht voor circa €4,4 miljard.

Wietwater Heineken

Ook andere bedrijven stappen in de cannabismarkt. Heineken-dochter Lagunitas verkoopt sinds deze zomer bijvoorbeeld hopwater met cannabis erin. Het wietwater, genaamd HiFi-Hops, wordt op 50 plekken in de Amerikaanse staat Californië verkocht.

Overigens verwerkte Coca-Cola in zijn beginjaren al eens drugs in drankjes. Cola bevatte rond 1900 echte cocaïne. Later is het bedrijf gestart met het gebruik van cocabladeren waar dat stimulerende stofje al is uitgehaald. In cola zit tevens cafeïne, dat ook terug te vinden is in koffie, thee en diverse energiedrankjes.