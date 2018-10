Na verkoop eigen huis huren

Taaf von Brucken Fock (l.) en Ruben Troostwijk laten pensioengerechtigden de overwaarde op hun huis benutten. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Een wens van veel oudere huiseigenaren is om de woning in te wisselen voor een (kleiner) huurhuis. Het is alleen de vraag of ze kunnen vinden wat ze zoeken. Huisdeal verhuurt aangekochte huizen daarom terug aan de voormalig eigenaren.