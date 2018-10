Heijmans ziet volop groeikansen

Dat zegt topman Ton Hillen ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de beursnotering van Heijmans. „We zitten nu tussen tafellaken en servet. Er zijn wat mij betreft volop kansen om dat tafellaken te worden, zoals de 1 miljoen woningen die Nederland nodig heeft, alsmede de energietransitie.”

Een paar jaar geleden scheerde het bouwbedrijf uit Rosmalen langs de rand van de afgrond. De aannemer nam te veel risico's op zich in een periode dat de concurrentie moordend was. Heijmans verkocht in de afgelopen jaren op last van de banken een half miljard aan omzet nadat het bedrijf in grote problemen kwam door een aantal wegenbouwprojecten.

’Weg omhoog gevonden’

„We hebben moeilijke jaren achter de rug, maar de weg omhoog is wat mij betreft gevonden”, zegt Hillen. „We richten ons nu uitsluitend op de Nederlandse markt. We staan weer open voor groei, op eigen kracht of mogelijk door overnames.” Het afgelopen halfjaar noteerde Heijmans een omzet van €780 miljoen, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar.

ING meldde een paar dagen geleden dat de bouwproductie volgend jaar zal stagneren, omdat het aantal bouwvergunningen niet meer groeit en door een gebrek aan nieuwbouwlocaties. Opvallend is dat politici naar elkaar blijven wijzen. Zo riep minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de gemeenten op om meer vaart te maken met de huizenbouw, terwijl CDA-leider Buma in de afgelopen dagen juist het kabinet tot actie aanspoorde.

„Er is regie nodig. Je kunt niet alles overlaten aan de gemeenten en provincies”, zegt Hillen daarover. „Ook op landelijk niveau moet er aansturing zijn over de prioriteiten. De politiek moet niet praten maar doen. Dat is de enige manier om dit voor elkaar te krijgen.”