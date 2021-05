Philips viert 130-jarig bestaan

Het beeld zal later worden onthuld in het centrum van Eindhoven op een nieuw ontwikkelde openbare locatie. Gerard Philips richtte later ook de onderzoekslaboratoria van het bedrijf in Eindhoven op.

Van gloeilampen naar medische apparatuur

Philips begon als producent van gloeilampen. Later ging Philips zich ook bezighouden met de productie van huishoudelijke apparaten zoals radio’s, televisies, witgoed, cassetterecorders, cd- en videospelers, maar ook scheerapparaten, koffiezetmachines en elektrische tandenborstels. Het bedrijf heeft zich inmiddels omgevormd tot specialist voor medische technologie, waaronder diagnosesystemen en beademingsapparatuur. De lichtdivisie en de chipactiviteiten werden afgestoten, net als de tak voor huishoudelijke apparatuur. De Eindhovense voetbal- en sportclub PSV werd in 1913 opgericht door werknemers van Philips.

Bekijk ook: Hoe Philips verdween uit onze huiskamer

Innovatiereis

„Het 130-jarig bestaan van de onderneming is een viering van de voortdurende innovatiereis die Philips in staat heeft gesteld het leven van zoveel mogelijk mensen over de hele wereld positief te beïnvloeden”, aldus topman Frans van Houten. Philips boekte in 2020 een omzet van 17,3 miljard euro en heeft ongeveer 77.000 werknemers in dienst met verkoop- en servicepunten in meer dan honderd landen.