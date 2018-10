€2200 per maand voor niets doen

Circa 880 inwoners doen er een jaar mee aan een proef rond het basisinkomen, meldt de website Business Insider. Het is een initatief van de Zwitserse filmmaker Rebecca Panian. Zij wil de proef financieren met crowdfunding en gaat er ook een film over maken. Hoewel de deelnemers aan het experiment niets voor hun geld hoeven te doen, is de verwachting dat velen van hen wel degelijk blijven werken.

De Zwitserse bevolking heeft trouwens de landelijke invoering van het basisinkomen afgewezen in 2016. Onder meer in Nederland is er wel op kleine schaal mee geëxperimenteerd.