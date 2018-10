Nieuwe importheffingen VS tegen China

De Amerikanen gaan tarieven hanteren van 10 procent voor producten die van China naar de VS worden verscheept. Als fabrikanten de extra kosten doorberekenen dan worden producten duurder voor kopers. De heffingen worden tegen het einde van het jaar verhoogd tot 25 procent. Op die manier hebben Amerikaanse bedrijven iets meer de tijd om hun toelevering aan te passen.

De lijst met goederen waarvoor de tarieven gelden is wel aangepast ten opzichte van eerdere berichten. Zo zijn smartwatches van Apple en Fitbit van de lijst geschrapt, alsook andere consumentenproducten, waaronder fietshelmen en autozitjes voor kinderen.

Washington voerde eerder al tarieven in op 50 miljard dollar aan Chinese producten. China heeft op zijn beurt ook heffingen ingesteld op producten uit de VS.

Trump ergert zich aan het grote Chinese handelsoverschot met de VS. Ook beschuldigt hij China ervan Amerikaans intellectueel eigendom te misbruiken voor eigen gewin. Hij liep eerder ook al vooruit op heffingen van nog eens 267 miljard dollar aan goederen van Chinese makelij te komen, bovenop de nu aangekondigde tarieven. In dat geval zou vrijwel de gehele export uit China naar VS te maken krijgen met heffingen.

Bij de bekendmaking van de nieuwe importtarieven waarschuwt Trump China wederom geen tegenmaatregelen te nemen. Want ,,we zullen onmiddellijk doorgaan met fase drie, wat neerkomt op tarieven over ongeveer 267 miljard dollar aan extra invoer", aldus de president in een verklaring.

De Chinese vicepremier Liu He heeft naar verluidt dinsdag in Peking overleg over de nieuwe invoerheffingen en bespreekt hoe de Chinese regering zal reageren.

China had eerder aangekondigd dat het land als tegenmaatregel importheffingen zal invoeren voor in totaal 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten. Die zullen moeten gaan gelden voor onder meer vloeibaar gemaakt aardgas, bepaalde vliegtuigmodellen, halfgeleiders, rundvlees en condooms.