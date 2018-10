'Arcelor bekijkt bouwdivisie Essar Group'

EPC is het tweede bedrijf uit het Essar-conglomeraat dat naar de faillissementsrechtbank is verwezen, na Essar Steel. Andere mogelijke bieders voor EPC zijn Alchemist ARC en Royale Partners Investment Fund, aldus de bronnen. Naar verwachting wordt later deze maand het biedingsproces geopend.

ArcelorMittal is in een overnameslag verwikkeld rond Essar Steel met een consortium van Numetal en het Russische VTB Capital. Vorige week werd nog bekend dat ArcelorMittal een verhoogd bod heeft gedaan op Essar Steel. Het zou gaan om ruim 5 miljard euro.