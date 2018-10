TomTom onderuit op hoger gesloten beurs

De AEX eindigde 0,4% hoger op 543,06 punten. De Midkap bleef met een verlies van 0,1% op 778,12 punten achter, door de koersval van TomTom. De koersenborden in Frankfurt (+0,9%) en Parijs (+0,6%) kleurden groen.

Beleggers reageerden kalm op de aankondiging dat de Verenigde Staten importheffingen van 10% gaan invoeren op Chinese goederen ter waarde van $200 miljard. Deze gaan op 24 september in. Het tarief gaat aan het einde van het jaar mogelijk naar 25%.

„Gezien de recente ontwikkeling van de Chinese yuan zet het vooralsnog niet zoveel zoden aan de dijk. De importheffingen worden dan ook meer als een onderhandelingstactiek van president Trump gezien om China verder onder druk te zetten”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa). Verder waren beleggers positief over de topontmoeting tussen Noord- en Zuid-Korea.

Volgens Van de Groep speelt Prinsjesdag geen rol op de financiële markten. „Maar het geeft wel een bevestiging dat het economisch goed gaat.” Koning Willem-Alexander kondigde vanmiddag in de troonrede aan dat de Nederlandse economie in 2019 met 2,6% gaat groeien. Tegelijkertijd daalt de werkloosheid naar het historisch lage niveau van 3,5%, terwijl het begrotingsoverschot op 1% uitkomt.

Wall Street stond vanmiddag op een ruime winst. De Dow Jones-index koerste 0,5% in het groen, terwijl technologiebeurs Nasdaq 1,1% steeg.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging chipmachinefabrikant ASML (+1,7%) aan kop. AEX-zwaargewicht Royal Dutch Shell werd 1,5% meer waard.

Unibail-Rodamco-Westfield mocht 0,7% bijschrijven. Begin vorige week belandde het vastgoedfonds op het laagste niveau in vijf jaar.

Informatieleverancier Relx (-1,9%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Ahold Delhaize werd 1,5% minder waard nadat bleek dat Marshall Wace zijn shortpositie tot 1,1% heeft vergroot. Deze befaamde shortseller speculeert dus op een verdere terugval van de supermarktketen.

Midkapper TomTom verloor liefst 24,4%, doordat Nissan, Renault en Mitsubishi het Android-systeem van Google gaan inbouwen in hun dashboards. ,Dit is echt een klap, een doodsteek voor TomTom'', aldus analist Jos Versteeg (InsingerGilissen). ,,TomTom heeft altijd aangegeven dat de auto-industrie niet met Google wil werken. En nu is er de omslag, ze halen Google in huis.'' De analist wijst er daarbij op dat Renault en Nissan belangrijke klanten zijn van de navigatiedienstverlener.

Metalenfabrikant AMG (-3,2%) was eveneens een stevige daler onder de Midkappers. Natuurvoedingsfabrikant Wessanen liet 8% liggen.

Takeaway pluste 1,8%. De Amerikaanse investeerder T. Rowe Price Group blijkt de recente koersdaling te hebben aangegrepen om een belang van 3% in de maaltijdenbezorger te kopen.

Air France KLM klom 2,2%, dankzij een koopadvies van Berenberg. De Duitse vermogensbeheerder acht een koers van €10,50 over een jaar haalbaar, ruim 18% boven het huidige niveau.

Roestvrijstaalfabrikant Aperam (+3,2%), baggeraar Boskalis (+3%) en bodemonderzoeker Fugro (+3%) voerden de winnaars in de Midkap aan.

Smallcapfonds Pharming kelderde 13,4%. Het biotechnologiebedrijf viel de afgelopen dagen al terug tot het laagste niveau van dit jaar, door twijfels of zijn medicijn is opgewassen tegen het nieuwe middel van een grote concurrent.

Op de lokale markt won Adyen 6,9%, na sinds de top vorige week woensdag 20% te hebben ingeleverd. Twee investeerders meldden hun belang in de betalingsverwerker deels te hebben afgebouwd.

