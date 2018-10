Chinese tegenreactie treft 5000 Amerikaanse producten

De VS voeren nieuwe importtarieven in op 200 miljard dollar aan Chinese goederen. Deze worden volgende week maandag van kracht. De Chinese heffingen gaan gelijktijdig in. China gaat heffingen van 5 tot 10 procent invoeren op 5207 soorten Amerikaanse producten met een totale importwaarde van 60 miljard dollar.

Volgens het Chinese ministerie van Handel zorgen de Amerikaanse heffingen voor nieuwe onzekerheid in de handelsgesprekken tussen beide economische grootmachten. Met de tegenmaatregel wil China zijn eigen belangen beschermen. Peking hoopt dat Washington de negatieve gevolgen van de nieuwe heffingen inziet. Alleen onderhandelingen op gelijkwaardige basis kunnen een oplossing bieden voor de handelsoorlog, aldus China.

De Amerikanen gaan tarieven hanteren van 10 procent voor producten die van China naar de VS worden verscheept. De heffingen worden tegen het einde van het jaar verhoogd tot 25 procent. Washington voerde eerder al tarieven in op 50 miljard dollar aan Chinese producten. China had op zijn beurt ook heffingen ingesteld op producten uit de VS.

Bij de bekendmaking van de nieuwe importtarieven waarschuwde president Donald Trump China wederom geen tegenmaatregelen te nemen. Want ,,we zullen onmiddellijk doorgaan met fase drie, wat neerkomt op tarieven over ongeveer 267 miljard dollar aan extra invoer", aldus de president in een verklaring.

Trump waarschuwde China verder de pijlen niet op Amerikaanse landbouw- en industriële producten te richten. Volgens Trump wil China dat wel doen omdat boeren en fabrieksarbeiders hem steunen. Hij stelt Peking ,,enorme en snelle economische wraak'' in het vooruitzicht in dat geval.