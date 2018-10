TomTom keldert op Android-alliantie autosector

Het gaat om een meerjarige samenwerkingsovereenkomst, waarvan geen financiële details zijn gemeld. De systemen zullen draaien op Google's besturingssysteem Android, waardoor diensten als Google Maps, Google Assistent en de Google Play Store ook beschikbaar worden in de auto's.

,,Dit is echt een klap, een doodsteek voor TomTom'', aldus analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. ,,TomTom heeft altijd aangegeven dat de auto-industrie niet met Google wil werken. En nu is er de omslag, ze halen Google in huis.'' De analist wijst er daarbij op dat zowel Renault als Nissan belangrijke klanten zijn van de navigatiedienstverlener. ,,En die gaan nu om, dat is pijnlijk'', constateert Versteeg. De marktvorsers spreekt van een grote stap in de industrie. Hij hanteert het advies 'niet aanbevolen' op TomTom.

Het aandeel TomTom stond omstreeks 10.15 uur ruim bijna 18 procent lager op 6,99 euro.