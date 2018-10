Meer dan helft betalingen contactloos

Contactloos betalen maakt een enorme opmars. In Nederland groeide de manier van betalen het afgelopen jaar met maar liefst 77%. In Europa was de toename zelfs 97%. In 2020 moeten alle betaalterminals in Europa geschikt zijn voor contactloos.

Ook in landen als Denemarken, Kroatië, Polen en Griekenland kiezen de meeste consumenten ervoor te betalen door hun pasje even tegen een apparaat te houden. In Tsjechië is zelfs 93% van de betalingen al contactloos.

Buurlanden

n onze buurlanden is het contactloos betalen een stuk minder populair. In België gaat slechts 5% van de betalingen contactloos, bij Duitsers 14%, Luxemburgers 23% en Fransen 26%.

Betalen we nu nog contactloos met de bekende bankpas, in de toekomst kan dat ook met een armband, horloge of ring. ABN Amro deed onlangs een proef met deze wareables, die erg populair bleken te zijn bij de gebruikers. Ook betaling met de smartphone is in opmars.