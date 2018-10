Grote autogroep gaat samenwerken met Google

Het gaat om een meerjarige samenwerkingsovereenkomst, waarvan geen financiële details zijn gemeld. De systemen zullen draaien op Google's besturingssysteem Android, waardoor diensten als Google Maps, Google Assistent en de Google Play Store ook beschikbaar worden in de auto's.

Het is de bedoeling dat de eerste auto's met de nieuwe snufjes in 2021 van de band rollen. Renault, Nissan en Mitsubishi brachten vorig jaar gezamenlijk zo'n 10,6 miljoen voertuigen aan de man, in tweehonderd landen. De automakers willen hun wereldwijde productie komende jaren opvoeren, tot meer dan 14 miljoen wagens per jaar in 2022.