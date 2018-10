Is gebruik verdovende middelen geldige reden voor ontslag?

Dit is een lastige kwestie. In zaken als deze kan een rechter grof gezegd twee kanten op redeneren. De ene kant is inderdaad de kant van ontslag. De man overtreedt voor de derde keer de regels, is gewaarschuwd (daar ga ik tenminste vanuit) en nu is de maat vol. De rechter beaamt dat de werkgever niet met deze man verder kan; terecht ontslag.

Maar een rechter kan ook – ingefluisterd door de advocaat van de werknemer - oordelen dat hier sprake is van een verslaving. Dat een verslaving een ziekte is. En dat een zieke werknemer niet ontslagen kan worden. Zeker niet als de ziekte de reden is van het ontslag. De zieke werknemer moet dus door de werkgever worden geholpen, niet ontslagen.

Goede kans dat van de werkgever wordt verwacht dat hij het loon van de werknemer doorbetaalt tijdens een opname in een afkickkliniek. En als de werknemer is afgekickt, dan moet de werkgever met hem aan de slag met re-integreren. Goed juridisch advies is in dit soort zaken dan ook onontbeerlijk.