’Hele andere beleving van koffie’

„Mijn vader overleed toen ik 21 jaar was en als oudste zoon nam ik de zaak over. Je wist niet beter, dat deed je gewoon”, vertelt Gerrit Hesselink. Het huidige bedrijf lijkt in weinig nog op de zaak die hij 35 jaar geleden overnam. „Maar de basis is niet veranderd.”

Zijn ouders deden alles zelf: ze brandden en maalden de koffie, deden het in blikken en brachten het rond. „Toen ik het overnam, zat ik vol ambitie.”

Hij benadrukt dat hij in een hele andere tijd aan het roer kwam te staan dan zijn vader. „Begin jaren 50 moest hij van nul af aan beginnen. In de oorlog was er geen koffie beschikbaar en het kwam mondjesmaat weer naar Europa. Mijn ouders leverden bovendien aan kleine kruidenierswinkels, maar met de komst van de supermarkten sloten die hun deuren.” Door de koffie te gaan verkopen aan cafés en restaurants in de regio, wist vader Hesselink het hoofd boven water te houden.

„Ik had juist de tijd mee. De koffiebeleving werd anders. Begin jaren 80 zag ik op de Horecava een mooie espressomachine en ik dacht meteen: dat is de toekomst.” Waar zijn ouders nog alle koffie maalden, bestaat tegenwoordig 90% uit bonenkoffie. „En hoewel het proces van branden nog steeds hetzelfde is, hebben we nu wel veel meer variatie in de sterkte.”

Naast koffie levert Hesselink tegenwoordig ook alle toebehoren. Van de machine tot de koffiekopjes en van de suiker en melk tot het koekje. „De klant hoeft het alleen nog zelf te serveren.”