Prinsjesdag: ouderenbond is nu al sceptisch

De ouderenbond maakt zich zorgen. Ⓒ ANP

Amsterdam - De troonrede is nog niet uitgesproken, of ouderenbond KBO-PCOB zet er al vraagtekens bij. „Op Prinsjesdag 2017 zei het kabinet dat iedereen zijn koopkracht zou behouden of erop vooruit zou gaan. Inmiddels bericht het CBS dat de koopkracht bij senioren sterk is achtergebleven.”