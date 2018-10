Mee-investeren in de vrije sector

WONED is een nieuw fondsinitiatief van Hanzevast gericht op de vrije sector huurmarkt. Een aantal ontwikkelingen in deze markt maken dit een interessant segment, verklaart Elting. “Het sociale huursegment is sinds de wederopbouw na de tweede wereldoorlog fors gesubsidieerd, onder andere met huurtoeslag en goedkope financiering. Alhoewel dit segment de laatste jaren iets krimpt is het nog steeds groot.

Aan de andere kant heeft de hypotheekrenteaftrek tot op de dag van vandaag sterke invloed op de groei van de koopwoningvoorraad. Het enige niet gesubsidieerde segment in de woningmarkt, de vrijesectorhuur, is parallel aan deze twee processen relatief kleiner geworden.”

Toenemende vraag

Momenteel is slechts 6% van alle woningen in Nederland een vrijesectorhuurwoning. Door de toenemende vraag naar huurwoningen is er sprake van een tekort, vervolgt Elting. “Lage en hoge inkomens worden doorgaans goed bediend op de woningmarkt. Lage inkomens in de sociale huur, hoge inkomens in dure koopwoningen. Middeninkomens (zo’n 23% van de Nederlandse huishoudens) vallen in de huidige woningmarkt tussen wal en schip, en komen onvoldoende aan bod. Zij hebben het moeilijk door aangescherpte inkomensnormen voor sociale huur en strengere financieringsvoorwaarden voor koop (in combinatie met stijgende woningprijzen). Middeninkomens komen niet in aanmerking voor sociale huur, maar kunnen ook geen koopwoning financieren en zijn hierdoor aangewezen op de vrije sector huurwoningmarkt.” Het gevolg is dat er een enorm tekort is aan vrije sector huurwoningen van ongeveer 100.000 woningen.

Toekomstbestendig

Het vastgoedfonds verwerft posities in heel Nederland. “Daarmee krijg je een portefeuille die de markt nabootst, met posities op de goede plekken, waardoor het vastgoedrisico goed is gespreid.” Bij de acquisities ligt de focus op de middelgrote steden. “De risico-rendementsverhouding in middelgrote steden is een stuk beter dan de grote steden. Een van de redenen hiervoor is dat institutionele beleggers gefocust zijn op Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.” Hij noemt Groningen als voorbeeld. “Er is een enorm tekort aan huurwoningen voor studenten en de vrije sector, terwijl het bruto rendement op een woning aantrekkelijker is dan bijvoorbeeld Amsterdam.”

De focus is zowel op bestaande bouw als nieuwbouw. Het streven is om energielabel A als gemiddelde voor het portfolio te halen. “Duurzaamheid zie we als dé voorwaarde voor een toekomstbestendige belegging. De kans is groot dat mensen over tien, vijftien jaar niet meer willen wonen in een woning met een slecht energielabel.”

Het vastgoedfonds van Hanzevest is uniek. “We willen het gemak van digitaal beleggen, zoals we dat bij aandelenbeleggingen al kennen, ook naar vastgoedbeleggingen brengen.” Het fonds is een open end-fonds. Als deelnemers aan het fonds ben je daardoor flexibeler met in- of uitstappen. Particulieren kunnen vanaf € 1000 mede-eigenaar worden van het beleggingsfonds. “Daarmee bieden we een nieuwe manier van vastgoedbeleggen aan. We wijken dus nadrukkelijk af van het traditionele model waarbij je geld tien jaar of langer gebonden is, voordat je er weer over kunt beschikken.”

Er is sprake van direct en indirect rendement. Het direct rendement is hoofdzakelijk afkomstig van de huuropbrengsten. De doelstelling daarbij is een jaarlijks rendement van 5 procent. “Per kwartaal keren we dividend uit.” Bij indirect rendement gaat het om de waardeontwikkeling. “Historisch gezien is de waardeontwikkeling van huizen erg hoog. Maar prijzen kunnen ook dalen. Een tweede aspect is onze eigen toegevoegde waarde. Door een gebouw op de goede manier te verbouwen en te optimaliseren, creëer je ook extra waarde.” De waarde van de participatie wordt bepaald door de waarde van het vastgoed. “Als het vastgoed in de portefeuille meer waard wordt, stijgt de waarde van de participatie. Deze waarde wordt maandelijks vastgesteld.”

Beheer

Hanzevast voert zelf de regie over het beheer van de portefeuille. “De sectoren waar we actief in zijn, zijn categorieën die heel intensief moeten worden gemanaged. Met 23 jaar ervaring kennen we de markt goed. We vinden het belangrijk om de kennis zelf in huis te hebben. Daardoor kunnen we ook kleinere objecten aanschaffen. Die aanpak is uniek in Nederland,” stelt Elting.