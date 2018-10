Boeren willen geld zien van ballonvaarders

Dit weekend moest de politie een groep van 19 ballonvaarders in een weiland ontzetten. Boer Joost Vugts eiste financiële compensatie, en liet de groep in eerste instantie niet gaan.

Volgens LTO staat het landen in een weiland gelijk aan huisvredebreuk. „Een landing brengt altijd schade met zich mee, zeker nu de groepen ballonvaarders en dus ook de manden groter worden”, zegt Alfred Jansen namense de boerenbelangenclub in het Eindhovens Dagblad. Hij wil dus dat er een regeling komt voor ’landingsrechten’. „Sommige boeren hoeven geen geld, maar steeds minder nemen er genoegen met een krat bier of een fles Beerenburg.”

De KNVvL, die de ballonvaarders vertegenwoordigt, vindt honderd euro ’veel geld’, zegt een bestuurslid. „Negen van de tien boeren hebben geen probleem met een landing”, beweert hij. „Onze leden krijgen van de meeste landeigenaren positieve reacties.”

De vergoeding die LTO eist is geen schadevergoeding, die is namelijk meestal via de verzekering geregeld.