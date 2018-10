Aansprakelijkheidsverzekering fors duurder

Dat meldt onderzoeksbureau Moneyview.

De prijs van de AVP ging bij sommige verzekeraars tussen september 2017 en september 2018 met zelfs 40% omhoog. Een verklaring kan zijn dat verzekerden de afgelopen jaren ’claimbewuster’ zijn geworden, en hun verzekering dus eerder aanspreken.

Verschillen

Er zit veel verschil in de premies. Een alleenstaande zonder kinderen kan voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen bij de goedkoopste verzekeraar al voor €24 per jaar klaar zijn, maar ook €58 moeten betalen. „En dat terwijl er geen noemenswaardige verschillen zijn in de voorwaarden”, zegt onderzoeker Richard Joustra van Moneyview in een toelichting.

De premies zijn sinds 2014 met 17% gestegen. De stijging van 9% in het afgelopen jaar betekent een flinke versnelling.