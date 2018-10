'Saudi's tevreden met olieprijs van 80 dollar'

Riyad - Saudi-Arabië is voorlopig tevreden met een prijs van een vat Brentolie van 80 dollar of meer. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan persbureau Bloomberg. Eerder dit jaar probeerden de Saudi's de olieprijs juist nog onder de 80 dollar per vat te houden, mede vanwege oproepen van de Amerikaanse president Donald Trump om de olieprijzen laag te houden.