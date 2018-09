Rendement op je spaarrente

Aanleiding om Meerdervoort op te richten was de situatie op de huizenmarkt in 2013. Een uitzonderlijke situatie, vertelt Groenen. “Het was het dieptepunt van de crisis. Qua sentiment, want het vertrouwen in de huizenmarkt was volledig weg. En ook qua huizenprijzen, met meer dan een miljoen huizen die ‘onder water’ stonden.”

Gestart in de crisis

Bestudeer je de geschiedenis, dan weet je dat die zich herhaalt, doceert Groenen. “Je hebt hoogconjunctuur en laagconjunctuur. Soms duurt een cyclus drie jaar, soms tien jaar.” De tweede wetmatigheid die beiden voor ogen hielden: de economie volgt op de lange termijn de inflatie. “Geld wordt structureel minder waard, maar spullen behouden hun waarde. Als je een huis koopt, is het na ongeveer tien jaar twee keer zoveel waard. Spaarders zijn echter de dupe. Je betaalt bankkosten en vermogensrendementsheffing, waardoor je achteruit loopt qua inflatie en spaartegoed.”

Het is in de basis een simpel verhaal, concludeert Groenen. “We hadden kennis van de vastgoedmarkt. In 2013 lag de huizenmarkt op z’n gat, maar waren de huurinkomsten in de vrije sector hoog. Een combinatie waarbij een rendement van 10% reëel was.”

Millennials

Vijf jaar later ziet de vastgoedmarkt er volledig anders uit. Verkoopprijzen gaan door het dak. De oorzaak is het opendraaien van de geldkraan door Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank. “Dat geld is terechtgekomen bij de banken en de superrijken,” aldus Groenen. Hij ziet twee effecten. “De spaarrente is nul en dat blijft voorlopig zo. En aandelen zijn overgewaardeerd, omdat iedereen z’n geld naar de beurs brengt.”

Ondanks de forse stijging van de huizenprijzen blijft vastgoed in dit klimaat een solide investering, meent hij. “Grond en vastgoed in de grote steden zijn schaars. Door de tsunami aan geld kunnen starters en middeninkomens geen huis meer kopen. Die groep gaat op zoek naar een huurwoning.”

De garantiefondsen van Meerdervoort richten zich op millennials. Jongvolwassenen die aan het begin van hun carrière staan en willen wonen op leuke locaties in de grote steden. “Zij willen dichtbij elkaar wonen. Ze delen dingen. Kiezen voor comfort en gemak.” Het garantiefonds investeert in Nederlandse huurwoningen in het betaalbare segment van de vrijehuursector (€ 750 - € 1.200 per maand).

Maandelijks een vaste rente

De aanpak van Meerdervoort onderscheidt zich van de traditionele vastgoedfondsen. “Deze beleggen met geld van particuliere investeerders en financiering van de bank. Eerst krijgt de bank rente, dan ontvangt de fondsbeheerder ‘salaris’ en pas aan het einde volgt de investeerder.” Meerdervoort koopt het vastgoed aan met het geld van de investeerder. Deze ontvangt maandelijks een vaste rente over het geïnvesteerde bedrag. De minimuminleg is € 15.000. Het Meerdervoort Rente Resultaat Plan biedt een vaste rente van 5,2% bij een looptijd van de lening van 7 jaar. Bij langlopende spaardeposito’s bij een bank ligt dit percentage ver onder de 2%. “We zijn een ‘lean & mean’ organisatie. We hebben geen personeel, geen dure kantoren, maar werken samen met professionele partners, zoals een vastgoedbeheerkantoor, makelaar en accountant. Je betaalt geen kosten en aan het einde ontvang je de inleg terug.”

De garantiefondsen van Meerdervoort vallen niet onder de vergunningplicht van de AFM. “We zijn geen fondsbeheerder, maar een investeringsmaatschappij,” verklaart Groenen. Er is wel sprake van een informatieplicht. Bovendien vindt een controle van de jaarrekening plaats. “De AFM-vrijstelling is gemaakt voor startups, om te zorgen dat ze niet worden belemmerd door de hoge kosten.” Het belangrijkste risico dat speelt bij investeringen in vastgoed voor de verhuur is leegstand. Iets waar Groenen niet bang voor is. “Dat speelt eerder en meer in de kantoren- en retailmarkt. In de steden is juist sprake van een tekort aan woonruimte in dit segment.”

Een tweede risico, een grote waardedaling van het vastgoed na zeven jaar, wordt deels opgevangen door het fonds zelf, vertelt hij. “Als de prijs met 20% daalt, is de eerste 10% gedekt door het fonds en de andere 10% eigen risico. Maar óók dan geldt: je hebt zeven jaar lang elk jaar 5,2% aan rente ontvangen. Omdat het fonds geen financiering bij een bank heeft, heb je evenmin last van een bank die dwarsligt.” Het is de opstap naar een belangrijk unique selling point. “De gezamenlijke obligatiehouders (vertegenwoordigd door de Stichting Obligatiehouders MGF) hebben het eerste recht van hypotheek op alle woningen in het fonds.”

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Ook 5,2% vast rendement ontvangen? Lees hier hoe!

www.meerdervoort.com