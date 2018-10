’Krappe arbeidsmarkt vraagt om investeren in werknemers’

Vakbond CNV reageert sceptisch op de mooie woorden in de troonrede, dat iedereen moet merken dat het goed gaat met de economie.

„Dit kabinet is hard op weg deze mooie economische zomer aan de hardwerkende Nederlander voorbij te laten gaan.” Dat zegt de vakbond in een eerste reactie op de door de koning uitgesproken troonrede. „Werkend Nederland schreeuwt om meer loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.”

Loonsverhoging

Vakbond FNV is het daar roerend mee eens en legde maandag al een looneis van 5% op tafel, de hoogste in 30 jaar. Elke werknemer zou er minstens €100 op vooruit moeten gaan.

„Werkenden krijgen een kleiner deel van de opbrengst van de economische groei ten gunste van bedrijven en kapitaalverstrekkers”, ligt voorzitter Han Busker de eis toe. „De FNV vindt dat de resultaten van de economische groei terecht moeten komen bij de werkenden.”

De gereformeerde vakbond RMU vraagt aandacht voor de kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners. Die vindt de bond te groot. De RMU is wel blij dat de koopkracht bij beide groepen evenveel lijkt toe te nemen.

Investeringen

Wél tevreden met de kabinetsplannen zijn de werkgevers. VNO-NCW is blij dat de koning investeringen voor de toekomst aankondigde. Zij zijn ook tevreden over de verlagingen van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, en de afschaffing van de dividendbelasting.

Zorgen maakt VNO-NCW zich over het uitblijven van het pensioenakkoord, waarover de club onderhandelt. „Nu is er onzekerheid voor enerzijds ouderen die niet worden geïndexeerd en jongeren die zich afvragen wat met hun inleg gebeurt. We zitten er heel dicht bij nu.”

Btw-verhoging pijnlijk

MKB-Nederland is minder positief. „De btw-verhoging doet mijn achterban echt pijn”, zegt de nieuwe voorzitter Jacco Vonhof. Wel is hij net als VNO-NCW blij met de belastingverlagingen, en met de verruiming van de werkkostenregeling, waardoor het mkb er €100 miljoen bij krijgt.

Het Register Belastingadviseurs vindt dat het mkb er bekaaid afkomt. „Alles kost geld, ook voor de overheid, en daaraan moet iedereen meebetalen. Maar bij deze plannen worden het mkb en de particulier benadeeld.” De afschaffing van de dividendbelasting is niet in het voordeel van kleine ondernemers.

Dividendtaks

Ook vakbonden FNV, CNV en De Unie zijn alle drie buitengewoon kritisch over het voornemen de dividendbelasting te schrappen, een maatregel die in de troonrede expliciet werd benoemd.

Ook het midden- en kleinbedrijf is hier niet gelukkig mee, zegt Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Wel is hij blij dat de algehele koopkrachtverbetering sterk lijkt.

Ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB zetten vraagtekens bij die veronderstelde koopkrachtstijging van 1,5%. Zij vrezen dat gepensioneerden er door stijgende energieprijzen, huurprijzen en hogere btw juist op achteruit zullen gaan.

Opleidingen

Het tekort aan goed personeel is ook een grote zorg. „De arbeidskrapte slaat echt overal toe, in het bedrijfsleven, in de zorg, het onderwijs en bij de politie. Dat geeft een hoge werkdruk en is een probleem voor de samenleving als geheel”, zegt de Vakcentrale voor Professionals, die het kabinet oproept meer in scholing te investeren.

Vakbond De Unie sluit zich daarbij aan. „Het kabinet kiest ervoor de eigen kiezer tevreden te houden met kleine koopkrachtreparaties. Dat is teleurstellend”, aldus voorzitter Reinier Castelein. „Veel beter was het geweest een serieuze scholingsagenda voor werknemers te presenteren. Die is hard nodig om mensen wendbaarder te maken.”

Personeelstekorten

Ook exportvereniging evofenedex maakt zich zorgen om het personeelstekort. „Het tekort aan chauffeurs, declaranten (douane-specialisten), logistiek medewerkers en -planners en exportmanagers is nu een van de belangrijkste bedreigingen voor verder groei van de economie.” Het kabinet zou meer moeten investeren in het aanbod op de arbeidsmarkt.

Extra investeringen in vooral technisch onderwijs zijn dan ook hard nodig, vindt FME, ondernemersorganisatie van de technologische industrie. „Technische universiteiten sluiten hun deuren voor de extra toestroom van studenten en er is een gebrek aan docenten die mensen kunnen opleiden tot de banen van de toekomst.”

Studenten balen

Studenten zijn in het algemeen niet gelukkig met de kabinetsplannen voor 2019, melden studentenbonden Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Zij stippen aan dat de bezuinigingen met €19 miljoen omhoog gaan, en vrezen dat studenten dit moeten ophoesten. Ze zijn daarnaast ook al meer kwijt aan hun lening.

„Studenten worden op deze manier dubbel geraakt. Ze worden gedwongen tot een hogere schuld en hogere uitgaven, terwijl de kwaliteit van hun onderwijs door forse bezuinigingen daalt”, zegt Carline van Breugel van de LSVb.