Miljardenschikking Visa en Mastercard

De zaak was een aantal jaar geleden al geschikt voor meer dan 5 miljard dollar. Maar die deal werd later door rechters afgewezen. Daarom is het schikkingsbedrag nu flink opgeschroefd. Miljoenen winkeliers waren in 2005 gezamenlijk een proces begonnen. Ze vonden dat de creditcardbedrijven en de banken verboden afspraken hadden gemaakt over de prijs van betalingen op krediet. Visa neemt verreweg het grootste deel van het schikkingsbedrag voor zijn rekening.

