Nibud: niet iedereen gaat erop vooruit

Het Nibud heeft voor honderd voorbeeldhuishoudens uitgerekend wat hun koopkracht volgend jaar doet. De meeste huishoudens hebben volgend jaar ongeveer netto 35 euro meer te besteden, aldus het voorlichtingsinstituut.

Jan Modaal is de grote winnaar van Prinsjesdag 2018, zijn inkomen gaat er in de meeste gevallen op vooruit. Modale verdieners zitten op een maandinkomen van ongeveer 2100 euro. Gepensioneerden gaan er voor het eerst in jaren niet op achteruit, maar hun koopkracht ontwikkelt zich vaak met minder dan 1%.

Wat doet jouw koopkracht in 2019? Vul in onderstaande tool je gegevens in en zie je voorspelling voor volgend jaar. Niet (goed) te zien? Klik hier. Het artikel gaat door onder de rekentool.

Ook bovenmodale tweeverdieners, met een inkomen van bijna twee ton, kunnen zich in de handen wrijven: hun koopkracht gaat er met 128 euro op vooruit. Een tweeverdienerspaar met samen een modaal inkomen en één kind gaan er aan de andere kant juist 26 euro op achteruit. Ook een benedenmodaal tweeverdienersgezin met twee kinderen duikt volgend jaar in de min.

Kabinet

Dat een doorsnee huishouden er koopkracht bij krijgt, betekent niet dat heel Nederland volgend jaar in de plus zit. Van alle huishoudens gaat 4% er alsnog op achteruit, verwacht het kabinet. Van alle huishoudens met een uitkering gaat het zelfs om 7%. Relatief weinig gepensioneerden gaan erop achteruit: het kabinet verwacht voor 97% van alle huishoudens in die groep een koopkrachtplus.

In doorsnee moet de koopkracht met 1,6% stijgen.

Stilleven

De cijfers van het Nibud vormen een ’financieel stilleven’: ze gelden alleen voor huishoudens waar niets verandert: geen nieuwe baan, geen trouwerij of echtscheiding, geen kinderen die geboren worden, etcetera.