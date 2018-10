Wegsluizen winst zwaar belast

De aanpak van bedrijven die belasting willen ontwijken is onderdeel van het Belastingplan dat het kabinet heeft gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) noemt de nieuwe aanpak ’onderdeel van een goed vestigingsklimaat’. In zijn visie is een goed vestigingsklimaat voor ondernemingen gekoppeld aan een strikte bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking.

Nederland staat internationaal bekend als een draaischijf voor grote concerns om winsten (dividend, rente of royalty’s) weg te sluizen naar landen waar geen of bijna geen belasting wordt betaald. Snel wil die rol van Nederland aanpakken door de invoering van een zogeheten bronheffing op dividenden in 2020 en op rente en royalty’s in 2021.

Volgens dit systeem moeten bedrijven die hun dividend doorzetten naar een land waar de belastingdruk lager is dan 7 procent, vooraf afrekenen met de Nederlandse fiscus. Het bedrag dat naar het buitenland gaat, wordt door Nederland belast met 22,25 procent, hetzelfde niveau als dat waar de hoge vennootschapsbelasting na verlagingen in 2021 op uit moet komen.

Geen opbrengst verwacht

Opvallend genoeg rekent het kabinet erop dat deze bronheffing in 2020 en de volgende jaren niets gaat opbrengen. Snel wijst erop dat bedrijven die dat graag willen de heffing makkelijk kunnen ontwijken door hun dividenden via een ander land dan Nederland te laten stromen. Snel: „Maar we bereiken in elk geval dat wij niet meer een rol spelen in dat schema van winsten die naar belastingparadijzen stromen. En alleen al dat is mij veel waard.”

Het is nog onbekend hoeveel landen komen op de ’zwarte lijst’ die Nederland gaat inrichten. Daarop komen landen die minder dan 7 procent belasting heffen op winsten.

Zeven wetsvoorstellen

Het Belastingplan 2019 van kabinet-Rutte III is fors. Er staan zeven complexe wetsvoorstellen in, variërend van de afschaffing van de dividendbelasting tot en met aanpassing van belastingtarieven voor burgers en de fiscaal vriendelijke leasefiets voor werkenden.

De staatssecretaris is tevreden over het pakket dat op tafel ligt: „Dit is het hart van Rutte III. Het is gelukt om een evenwichtige belangenafweging te doen. De koopkracht gaat voor bijna iedereen omhoog en het vestigingsklimaat voor bedrijven wordt verbeterd.”

Voorbode voor stelselwijziging

Bij het vestigingsklimaat is de afschaffing van de dividendbelasting het meest omstreden onderwerp. Snel wil echter benadrukken dat er meer gebeurt: „We verlagen het lage tarief van de vennootschapsbelasting, voor het mkb, naar 16 procent. Dat is echt heel laag, vergeet niet dat het begin deze eeuw nog 35 procent was.”

De maatregelen in het plan zijn, stelt Snel, een voorbode voor de rigoureuze aanpassing van het fiscale stelsel. Het stelsel moet vooral eenvoudiger zijn, werken moet meer lonen en het fiscaal beleid moet milieuvriendelijk zijn.