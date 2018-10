Beleggen buiten de gebaande paden

Beleggingen heb je in alle soorten en maten. Met spaargeld dat nauwelijks nog rendement oplevert, is het verleidelijk om naar alternatieven te kijken. Dat gebeurt massaal. Neem cryptomunten: het aantal Nederlandse huishoudens dat cryptomunten als bitcoin, ether en ripple bezit, is tussen augustus 2017 en januari 2018 verdrievoudigd tot een bijna een half miljoen. Vier bijzondere beleggingscategorieën en hun verhaal.

Dilemma voor wijnliefhebbers

De meeste mensen kopen een fles wijn om te drinken, maar wijn is ook een uitstekende belegging. Je kunt geld investeren in een nieuwe oogst of oude wijnen verzamelen en verkopen. Er zijn zelfs heuse wijnbeleggingsfondsen.

Wijn beschikt over een heuse index, de Liv-ex Fine Wine 50 en Fine Wine 100 Index. De graadmeter bestaat pas sinds 2000. De Fine Wine 50-index is een van de prijs voor populaire Bordeauxwijnen. De koers is gebaseerd op de handel van de 400 grootste wijnhandelaren ter wereld.

Beleggen in wijn was een tijdje helemaal hot, met dank aan China, waar wijn drinken een statussymbool is. Dat stuwt de prijzen op. Omdat beleggen in wijn relatief nieuw is, kan het ook misgaan. De index daalde tussen 2011 en 2013 meer dan twintig procent, met als gevolg dat een aantal internationale wijnfondsen in de problemen kwamen en omvielen. Inmiddels zijn de wijnprijzen weer opgeveerd en wacht er na een bijzondere zomer een bijzonder wijnjaar. Het dilemma van de wijnliefhebber: investeren in de Grand Cru 2018 of wegleggen en op een mooi moment opdrinken?

‘Elk kunstwerk heeft een verhaal’

Als je kunst bij een kunstgalerie koopt, zijn er allerlei manieren om de aankoop financieel zo aantrekkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld met de kunstkoopregeling van het Mondriaan Fonds. Wanneer is het een goede investering?

Als je een schilderij kiest dat je aanspreekt, geniet je dubbel,” stelt Paul Lohmann van Gallery 238 in Amsterdam. Zijn advies is om als particulier kunstliefhebber goed je voorwerk te doen en je te verdiepen in een kunstenaar. “Via Google kun je zo zien waar een kunstenaar heeft geëxposeerd en door wie hij of zij wordt ondersteund. Dat geeft een indicatie van de potentie.” Een tweede advies is om je te verdiepen in het kunstwerk. “Elk schilderij heeft een verhaal. Dat is leuk om te vertellen.”

Het maakt verschil of iemand het kunstwerk privé aanschaft of via de onderneming. “Als bedrijf zijn er fiscaal andere mogelijkheden. Je kunt het werk afschrijven als bedrijfsmiddel.” Ook als particuliere belegger biedt een investering in een kunstwerk een fiscaal voordeel: “In box 3 telt kunst niet mee als bezitting, behalve als je deze als belegging hebt.”

Lohmann adviseert om niet meteen iets van een bekende kunstenaar aan te schaffen, maar te kiezen voor opkomende kunstenaars. Als voorbeeld noemt hij de schilderes Svetlana Tartakovska, die door zijn galerie wordt vertegenwoordigd. Haar werk is geselecteerd voor de kunstbeurs Art Miami. “Daardoor weet je nu al dat de prijs omhoog gaat.”

Liefde voor oldtimers

Een van de mooiste musea van Nederland is het Louwman Museum in Wassenaar. Het museum bevat ’s werelds oudste privécollectie klassieke auto’s. De waarde van klassieke auto’s zit al jaren in de lift.

Gemeten over een periode van tien jaar was de aankoop van een historische auto veruit de beste investering, met een gemiddeld rendement van 334 procent (bron: Knight Frank Luxury Investment Index 2017). Een voorbehoud is op zijn plaats: het gaat hierbij om de speeltjes van de superrijken, zoals een Aston Martin DBR1 uit 1956, bestuurd door racelegende Stirling Moss (verkocht voor 22,5 miljoen dollar) en een Ferrari 250GT California Spider LWB uit 1959 (18 miljoen dollar).

Hier moet je op letten als autoliefhebber met een minder goedgevulde beurs die de aanschaf van een oldtimer overweegt. Succesvolle klassiekers voldoen aan twee eisen: zeldzaamheid (schaarste drijft de prijs op) en genoeg liefhebbers (en daarmee potentiële kopers). En omdat de kosten vaak in het onderhoud zitten, is het prettig als er voldoende onderdelen in omloop zijn. Op de Deutsche Oldtimer Index (DOX) kun je zien welke betaalbare modellen bij onze Oosterburen in trek zijn. Niet verrassend staan daar twee Engelse cabrio’s bij: de Triumph TR6 en de MG MGB Mk III.

De wondere wereld van crypto’s

Bij investeringen in cryptomunten gaat het bij twee derde van de investeerders om minder dan een ingelegd bedrag van € 1000. Een voorbeeld hiervan is Pieter Jansen. Hij kocht een paar jaar geleden Ripples, een van de nieuwe cryptomunten.

“Je hoort verhalen over gigantische winsten. De Ripple was toen te koop voor $ 0,02 dollar. Ik heb voor een paar honderd euro munten gekocht.” De reden was simpel, vertelt Pieter. “Ik zag de mogelijkheid om geld te verdienen. Je hoort de verhalen van mensen om je heen. En ik kreeg een tip om Ripples te kopen.” De Ripple is minder bekend dan de Bitcoin, maar net als Ethereum en Litecoin een van de nieuwe cryptomunten. “De prijs voor de munt was zo laag. Dus als die dezelfde ontwikkeling als de Bitcoin zou maken… De koersstijgingen kunnen gigantisch zijn.”

Het succes bleef niet lang uit. Op het hoogtepunt, afgelopen jaar, piekte de koers rond de $ 2,75. Helaas kan de koers ook omlaag. De winsten en verliezen zijn heftig. In een jaar tijd is de prijs van een Ripple met zo’n negentig procent gedaald naar rond de € 0,20. Daarmee is meteen ook het belangrijkste nadeel van cryptomunten benoemd. “Het nadeel is dat je voortdurend de koers zit te checken. Er is geen pijl te trekken.” Hij heeft nog steeds zijn Ripples. “Het geld dat ik erin heb gelegd, heb ik eruit. De prijs gaat ook wel weer omhoog.”