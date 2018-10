ING neemt belang in Brits fintechplatform

Funding Options bestaat sinds 2012. In juni kondigden ING en Funding Options al aan het platform ook naar Nederland te halen. Het is een van de eerste platformen in dit land waar mkb-ondernemers financieringen van verschillende aanbieders kunnen vergelijken.

De investering van 5 miljoen Britse pond gaat via investeringstak ING Ventures. Met het nieuwe kapitaal wil Funding Options het platform verder ontwikkelen, het aantal verkoopmedewerkers uitbreiden en internationaal verder uitbreiden.