Kabinet zet bijl in hypotheekrenteaftrek

Met de hypotheekrenteaftrek daalt ook het eigenwoningforfait. Ⓒ ANP

Amsterdam - De hypotheekrenteaftrek voor de hoogste inkomens gaat vanaf 2020 met drie procentpunt per jaar omlaag, in plaats van de 0,5 procentpunt die in 2014 is afgesproken. Dat staat in het Belastingplan dat het kabinet vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.