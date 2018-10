'Unilever biedt op Indiaas onderdeel GSK'

Horlicks is het belangrijkste merk in GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, waarvan een meerderheidsbelang van 72,5 procent te koop staat. Horlicks is groot geworden met het maken van een drankje op basis van melk en granen. Daar zijn in India ook onder meer koekjes en granenrepen bijgekomen. Ook het chocoladedrankje Boost valt onder de GSK-dochter.

GlaxoSmithKline verkocht de Britse tak van Horlicks eerder dit jaar al.

Het aandeel Unilever sloot dinsdag 0,1 procent lager op 48,17 euro.