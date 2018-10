Ⓒ ANP

Maritiem dienstverlener SBM Offshore kan zich richten op de toekomst. Het is haast niet geloven na jaren van onrust rond het bedrijf. Een mislukt project in de Noorse wateren, de Yme, dat in totaal $1,7 miljard kostte en de corruptieaffaire hebben er voor gezorgd dat SBM Offshore langs de rand van de afgrond scheerde.