Aegon-topman: Stevig toezicht kent z’n prijs

Wynaendts besloot de olifant in de kamer te benoemen op de afscheidsreceptie van DNB’s hoofd toezicht Jan Sijbrand, eind juni. ’Bewust’, zegt hij twee maanden later. „Dit is een punt waar we al heel lang mee bezig zijn.” Zijn schurende opmerking zorgde voor de nodige oeh’s en oh’s uit het publiek van een 200-tal in maatpak gehesen toezichthouders en bestuurders.

De topman geeft als voorbeeld dat steeds minder mensen een gegarandeerd pensioen hebben. „Vroeger ging je met pensioen en kreeg je een brief in de bus waarop stond wat de rest van je leven je inkomen was. Je had geen keus, maar hoefde niet zelf na te denken. Nu moet iedereen er steeds meer zelf over nadenken. Veel mensen sparen voor een pensioen. Daarna moet je er maar voor zorgen dat er voldoende is om de rest van je leven van te leven. Zekerheid is weg. Er is een verschuiving in de verantwoordelijkheid van werkgever en overheid naar individu.”

„Wat ik wilde zeggen is dat kosten van een levenslang gegarandeerd pensioen heel hoog zijn, omdat Solvency 2-regels (sinds 2016 worden lange termijnverplichtingen van verzekeraars zwaarder gewogen, red.) veel kapitaal vragen voor garanties.” Veel verzekeraars bieden volgens Wynaendts dus beschikbare premieregelingen aan, sommige geven zelfs helemaal geen garanties meer. Wat wil dat zeggen? „We moeten ons realiseren dat waar vroeger het beleggingsrisico werd genomen door de verzekeraar, dat nu bij het individu ligt. Realiseert men zich dat wel? En zijn mensen voldoende uitgerust om daarmee om te gaan? Onze ervaring is van niet.”

Dat weten consumenten inmiddels zelf toch wel?

„Dat denk ik niet. Een voorbeeld: Mensen realiseren zich lang niet allemaal dat wanneer ze met pensioen gaan en de beurzen staan 20% lager, dat ze dan 20% minder pensioen voor de rest van hun leven kunnen kopen. We hebben daar speciale beleggingsproducten voor die beschermen tegen een koersval. Maar ik zou graag het woord ’sparen’ ter discussie willen stellen. Dat klinkt te veilig. We beleggen voor ons pensioen.”

Zijn garanties niet gewoon duur door de lage rente?

„Het is een combinatie van lage rente, waardoor het moeilijker sparen is, het feit dat mensen langer leven, waardoor je meer moet inleggen én de zware kapitaalseisen. Dat effect is versneld. Bij Aegon is nog maar 50% van de pensioenverzekeringen gegarandeerd. De andere helft is al beschikbare premie, al bieden we nog wel garanties aan.”

Amerika - waar Aegon ook actief is - is ons voorland?

„In Engeland is het regime versoepeld waardoor men ook pensioenopbouw voor consumptie kan inzetten. Dat gebeurt al langer in de VS. Dat doet soms pijn in je hart. Heeft iemand 50.000 dollar, denkt hij: ’Ik koop er een truck van, ga reizen en we zien later wel weer.’ In ons land zijn we wat spaarzamer. Maar ik wil wel het bewustzijn zo groot mogelijk maken.”

De toezichthouder ziet vooral een veilig systeem.

„Precies, de rol van de toezichthouder is zorgen voor een robuust systeem. Maar realiseer je je wel wat de consequenties zijn voor de individuele klant, die de kosten van die garanties niet meer kan betalen? Als het systeem te robuust wordt, worden de kosten zo hoog dat wij bepaalde producten niet meer kunnen aanbieden.”

Aegon is anders ook een grote aanbieder van díe producten zonder garanties. Jullie hebben zelf de grootste premiepensioeninstelling.

„Daar zijn we trots op. De markt gaat deze kant op, wij gaan er natuurlijk in mee.”

Wat kunnen we eraan doen?

„Ik denk dat we voor- en achter de schermen bijdragen aan de discussie rond flexibiliteit. We hebben ons ingezet voor de Wet Lodders, die het mogelijk maakt om door te beleggen na de pensioendatum. Tot vorig jaar moest je bij pensionering een vast pensioen kopen voor de rest van je leven. De prijs daarvan wordt bepaald door de rentestand, en is dus soms heel ongunstig. Nu kun je dat moment van aankoop uitstellen en krijg je een flexibele uitkering die meebeweegt met de beleggingsopbrengst.”

Zijn consumenten klaar voor dit soort extra keuzes?

„Daar proberen we onze klanten bij te helpen. Elk voorstel voor een klant gaat door een toets. Als we tot de conclusie komen dat de klant het niet voldoende begrijpt, dan zeggen we ook dat we denken dat het niet iets voor hem is.”

Sprak u Sijbrands opvolger Else Bos al over de gewenste consolidatie in de sector? Vivat komt immers te koop.

„We hebben al gezegd dat wij met een grote thuismarkt in Nederland zullen kijken naar mogelijkheden die hier plaatsvinden.”

Dat is een beleefd antwoord.

„Het is voor ons verstandig en zakelijk belangrijk om goed naar deze partij te kijken. Daar heb ik aan toegevoegd dat onze strategie is gericht op organische groei. Wat we ook hebben gezegd, is dat we naar deze kansen kijken. Maar dat dit echt - tikt twee keer op tafel - financieel aantrekkelijk moet zijn.”

Merkt u een sturende rol van De Nederlandsche Bank?

„Ik hoop en ga ervan uit dat de toezichthouder geen voorkeur heeft. Ik ga ervan uit dat dit gezien de positie van Aegon geen discussiepunt hoeft te zijn. Ook niet qua mededinging.”

Doet ons kabinet ook dingen die voor uw industrie duidelijk positief zijn? De afschaffing van de dividendbelasting?

„Ja, dat is inderdaad een heel debat. Wij hebben er eigenlijk weinig over gezegd, ook omdat het voor ons eigenlijk weinig relevant blijkt. Maar als het wordt doorgevoerd en het gat dat daardoor ontstaat in de begroting moet door iets anders gevuld worden, dan zou ik wel hopen dat het niet ten koste gaat van spaarders die het toch al zwaar te verduren hebben met die lage rente. Wat is het nu, 0,1 of 0,3?”

Aegon zelf biedt 0,03%.

„We kunnen niet anders nu die rente zo laag is. Daarom: laat het dan niet ten koste gaan van spaarders. Die hebben we heel hard nodig voor de toekomst.”