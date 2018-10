Experts: keerpunt kantoordrama Almere

Circa 29% van alle kantoorruimte in Almere staat leeg. Dat is een oude erfenis. „Vanaf 2000 zijn ongebreideld enorme hoeveelheden kantoren neergezet”, zegt Jordy Kleemans, hoofd research bij Savills. Klapstuk was het WTC Almere dat in 2010, op het hoogtepunt van de crisis, werd opgeleverd. Jarenlang stond het half leeg. Inmiddels is de leegstand gezakt naar 40%.

De bloeiende huizenmarkt is een drijvende kracht achter het herstel, meldt Savills in een rapport over de Almeerse kantorensector. De polderstad trekt naast Amsterdammers die de hoofdstad moe zijn, steeds meer mensen uit andere provincies. De huizenprijzen stegen er vorig jaar 18%, dubbel zo veel als landelijk. „Daarom is het voor ontwikkelaars nu aantrekkelijker geworden om lege kantoren te transformeren tot woningen”, zegt Kleemans.

Savills ziet ook dat Almere voor bedrijven aantrekkelijker wordt. Kleemans: „Amsterdam is gigantisch vol aan het raken. De druk op kantoren in omliggende steden neemt toe, dus ook in Almere. Wij denken dat de stad aantrekkelijk is voor start-ups die in Amsterdam geen plaats kunnen vinden. Of voor back offices van bedrijven, zoals de klantenservice. In Amsterdam betaal je daar drie keer zo veel huur voor.”

Kleemans stelt vast dat er in Almere inmiddels meer aandacht is voor transformatie van lege kantoren. Zo wordt de 70 meter-hoge Martinez-kantoortoren, die sinds de oplevering in 2010 leegstond, omgebouwd tot hotel. Ook in een andere lege kantoorkolos komt een hotel.

Het stadscentrum van Almere, met midden achter het WTC en rechts daarnaast de Martinez-toren. Ⓒ Aerovista

Tegelijk krijgt de gemeente meer aandacht voor het ’opleuken’ van kantoorgebieden. Kleemans: „Almere heeft altijd ingezet op groei, groei , groei. Nu zie je dat ze ook andere dingen gaan faciliteren. Kantoormedewerkers willen naar buiten kunnen lopen, boodschappen doen, een drankje drinken. Dat is tegenwoordig erg belangrijk.”