Japanse beurs zet stijging voort

De Nikkei-index in Tokio eindigde 1,1 procent hoger op 23.672,52 punten en bereikte het hoogste niveau sinds eind januari dit jaar. De Japanse financiële bedrijven waren in trek door de aanhoudende stijging van de Amerikaanse obligatierentes. De verzekeraars Dai-ichi Life Holdings en Sompo Holdings stegen 4,2 en 2,3 procent. De banken Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group dikten tot 1,7 procent aan.

Ook de Japanse exportbedrijven deden goede zaken dankzij een verzwakking van de Japanse yen. TDK klom 3,3 procent en Honda Motor won 3 procent. Elektriciteitsbedrijf Kansai Electric Power zakte daarentegen 2,2 procent na een winstwaarschuwing.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen eveneens overwegend omhoog. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,3 procent in de plus en de beurs in Shanghai klom 1,5 procent. China liet weten importheffingen op 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten in te voeren als reactie op de eerdere Amerikaanse tarieven. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,4 procent en de Kospi in Seoul bleef vrijwel vlak.