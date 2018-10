'Positief begin Amsterdamse beurshandel'

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam begint woensdag waarschijnlijk met winst. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te openen. Beleggers trekken zich op aan de positieve stemming op de Aziatische beurzen en de hogere slotstanden op Wall Street. Op het Damrak staat Pharming in de schijnwerpers na een update over zijn medicijn Ruconest.