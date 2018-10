Beurs: dip Unilever drukt AEX

De AEX-index eindigde bij 543,070 punten, goed voor 0,0% slotstand. De Midkap noteerde 0,5% in de plus op 781,75 punten.

De koersenborden in Frankfurt (+0,5%), Londen (+0,4%) en Parijs (+0,6%) kleurden eveneens groen. De Britse inflatie liep met 2,7% meer op dan waarop was gerekend (+2,4%).

,,De handel is saai. We zitten nu al een paar dagen in een patstelling, wat punten omhoog, dan weer omlaag. De markt zoekt naar een event dat het sentiment kan draaien”, aldus handelaar Frank Bonsee van ABN Amro over de vlakke handel.

"Beleggers weten na het cijferseizoen niet welke richting ze moeten kiezen"

De uitvoering van de importheffingen voor China ter waarde van $200 miljard klinkt door, maar heeft de markt al lang ingeprijsd, aldus Bonsee. Veel beleggers zijn bovendien nog op conferenties. „Beleggers weten na het bedrijfscijferseizoen niet welke richting ze nu moeten kiezen.”

Wall Street noteerde verdeeld: de Nasdaq zakte met 0,1%, de Dow steeg met 0,8%.

Ruwe olie ging 0,5% terug bij $78,10 per vat. De euro noteerde vlak bij $1,17. Het Britse pond zakte op het nieuws dat de Britse premier May niet akkoord gaat met de EU-voorstellen voor het Ierse grensverkeer.

,,Beleggers in Europa hebben in toenemende mate zorgen over de afloop van de Brexit, zeker in valutamarkten”, merkte handelaar Martijn Weller (Monex Europe).

De rente op tienjarige Italiaanse staatsobligaties dikt aan naar 2,854%, een stijging met 7 basispunten. De markt is bezorgd: voor het einde van deze maand moet er een budgetvoorstel van de nieuwe Italiaanse coalitie liggen.

„Er is nog niets zeker. Sommige beleggers kunnen daarover zenuwachtig van worden. Ze vermoeden - wellicht voorbarig - dat de coalitie met Lega en de Vijfsterrenbeweging toch extra wil gaan uitgeven”, zegt analist Corné van Zeijl (Actiam Vermogensbeheer). „Intern is de coalitie hierover verdeeld. Beleggers zouden ook kunnen vooruitlopen op een clash tussen beide partijen.”

De rente loopt ondertussen op: de Nederlandse tienjaars noteert 0,57%, de Amerikaanse tienjaars treasury staat op 3,079%.

Signify wint

In de AEX presteerde staalfabrikant en index-zwaargewicht ArcelorMittal bovenin sterk met met een plus van 3,9%. Lampenfabrikant Signify (+4,2%) werd dagwinnaar.

Aegon won 2,7%. De verzekeraar koopt ruim 24,1 miljoen aandelen in om verwatering vanwege het interim-dividend tegen te gaan. Daarnaast waarschuwde Aegon-topman Alexander Wynaendts woensdag in De Financiële Telegraaf dat er steeds meer risico’s op de schouders van de consument zijn terechtgekomen.

Financials ING, ASR, ABN Amro en NN Group gingen mee omhoog.

Reuters meldt dat zwaargewicht Unilever (-1,9%) een van de partijen is die biedt op een Indiase dochter van GlaxoSmithKline naast Nestlé en Coca-Cola. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare brengt naar verwachting ruim €3,4 miljard op. Daarnaast meldt aandeelhouder M&G Investments, als vierde op rij, de keuze voor de hoofdzetel in Rotterdam niet te kunnen billijken.

Tegelijkertijd speelt volgens dataonderzoeker Nielsen dat Unilever opnieuw marktaandeel heeft verloren.

Uitzender Randstad (-5,1%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De uitzender had last van concurrent Adecco, die waarschuwde voor een groeivertraging.

Bekijk ook: Omzetwaarschuwing Adecco

In de Midkap verloor TomTom 4,3%. Het navigatieconcern zag dinsdag al 24,4% aan beurswaarde verdampen door berichten dat Renault, Nissan en Mitsubishi met concurrent Google in zee gaan. NIBC hield TomTom op neutraal bij een koersdoel van €6. Degroof Petercam zette het bedrijf op zijn verkooplijst.

TomTom ontkent snel veel schade op te lopen, al noemt topman Goddijn de melding van het autotrio wel een wake up-call. Toen Google Android lanceerde zakte de koers eveneens, aldus de cfo. ING ziet nog kansen, zij het miniem voor de order van hd-kaarten. Daimler Trucks meldde de software van TomTom te gaan gebruiken.

De winnaars in de Midkap werden aangevoerd door speciale metalenverwerker AMG (+2,1%). Dat sloot een tweejarig contract voor levering van vanadium aan een Amerikaans staalbedrijf. Boskalis Westminster (+1,7%) volgde. Wessanen verloor 3% en degradeert naar de ASMX.

Smallcapfonds Pharming meldde dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wil dat het biotechnologiebedrijf meer klinisch onderzoek doet naar het gebruik van het medicijn Ruconest bij profylaxe, het voorkomen van aanvallen bij patiënten met erfelijk angio-oedeem. Een grote tegenvaller: beleggers zetten het aandeel Pharming liefst 20,5% lager.

Het lokaal genoteerde betalingsdienstverlener Adyen (+3%) heeft H&M binnengehaald als klant. Dat bevestigde topman Pieter van der Does. Financiële details van de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.