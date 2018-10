Column: Nieuwe rally in Adyen

De dagchart toont vanaf de beursintroductie in juni dit jaar een serie hogere toppen en hogere bodems, de koers beweegt wat dat betreft van linksonder naar rechtsboven, hetgeen een positieve ondertoon behelst. Sinds een aantal dagen wordt ook de gemiddelde lijn geplot, een van mijn marktlensindicatoren, de 55 Simple Moving Average (SMA) als trendvolgende indicator. Aangezien de candles boven deze lijn bewegen, is er objectief gemeten een stijgende trendfase valide. De candle van gisteren kleurt bovendien wit, waarmee de SMA zijn functie als dynamische trendlijn uitstekend vervult. Er is dus sprake van SMA steun, ofwel sleepkabelsteun, hetgeen een keiharde voorwaarde is om een rally in een uptrend te kunnen starten.

Risk/Reward verhouding

De andere marktlensindicatoren, ik zal ze verder niet benoemen, staan nog in een minstand, daarvoor is de opleving te pril. Dus slechts en alleen op basis van de sleepkabelsteun lijkt een rally aannemelijk. Aangezien er vrij recent een top is geplaatst op bijna €759, zou dit een haalbaar koersdoel moeten zijn voor de bulls. Ik heb toch ook maar even de Fibo grid ingetekend om aan te geven dat er op €642, €665 en €687 mogelijk een beer ligt te wachten die voor een remming kan zorgen.

De onderkant van het speelveld is veel spannender, want de bulls hebben slechts speelruimte tot afgerond €577. Bij een slotkoers onder €577 verliezen de bulls hun grip op de chart, waardoor de positieve verwachtingen aanzienlijk vervagen. Letwel, weinig ruimte onderin, maar veel ruimte bovenin levert natuurlijk een prima Risk/Reward op voor de korte trendbeleggers. Meer kunnen winnen dan verliezen, met een factor van minstens 2, is een belangrijke voorwaarde bij het beoordelen van een koopkans.

Mee met de trend

Goed, positieve verwachtingen op de dagkaart van Adyen, hetgeen trendbeleggers als muziek in de oren moet klinken, want dit behelst een koopkans in de richting van de trend. De prima Risk/Reward verhouding zal actieve beleggers stimuleren de bulls een handje te helpen om de koers vanaf de €577 steungrens noordwaarts te stuwen naar de Fibo zone en wellicht hoger tot aan de €750 passage.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.