'Onzekerheid voor TomTom door Google-deal'

Bovendien koos Renault-Nissan-Mitsubishi naast het inbouwen van het Android-systeem voor sd-kaarten van Google. Zogeheten hd-kaarten, die nodig zijn voor zelfrijdende auto's zijn niet opgenomen in de overeenkomst met Google. De kenners van ING wijzen erop dat dat contract nog wel naar TomTom kan gaan, maar ook naar een andere aanbieder. Hd-kaarten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de toekomst, schrijven de marktvorsers.

De koersval van TomTom van ruim 23 procent op dinsdag noemen de ING-analisten overtrokken. Wel is er meer onzekerheid voor de lange termijn voor de navigatiedienstverlener. ING houdt vast aan zijn koopadvies voor TomTom met een koersdoel van 14,50 euro. Bank Degroof Petercam kwam met een adviesverlaging voor TomTom. Bank Degroof Petercam schroeft het advies omlaag van hold naar reduce.

Overigens liet financieel topman Taco Titulaer van TomTom tegen het ANP weten dat de deal die klanten van TomTom hebben gesloten met concurrent Google niet direct omzet kost. Wel heeft de samenwerking gevolgen voor de orderinstroom. Volgens Titulaer worden in de automobielsector deals gesloten voor nieuwe modellen die pas over twee, drie of vier jaar verschijnen. Die orders vertalen zich pas later door in gevolgen voor de omzet. ,,Onze orderinstroom voor automotive was vorig jaar 400 miljoen euro. Dit jaar is de omzet van automotive iets meer dan de helft van dat bedrag."

Het aandeel TomTom stond woensdag rond 14.30 uur 6,3 procent lager op 6,02 euro.