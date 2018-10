Lichte omzetgroei Holland Casino

De omzet klom met 2 procent tot 316 miljoen euro. De gemiddelde besteding per bezoek ging met 5 procent omhoog, terwijl het aantal bezoekers met 3 procent daalde. Overigens is in de cijfers de omzet weggevallen van de vestigingen van Holland Casino in Groningen en Schiphol. De locatie in Groningen brandde in augustus vorig jaar af en de vestiging op Schiphol werd in maart vorig jaar gesloten.

Hete zomerweer

Het resultaat na aftrek van vennootschapsbelasting kwam uit op 29 miljoen euro. Dit is 1 miljoen euro lager dan over dezelfde periode het jaar ervoor, aldus Holland Casino. Het bedrijf merkte verder op dat het hete zomerweer ertoe heeft geleid dat er lagere bezoekersaantallen waren in de entertainmentsector, wat impact zal hebben op de omzet in het tweede halfjaar.

Holland Casino heropende onlangs de geheel vernieuwde vestiging in Valkenburg en later deze maand staat de opening gepland van de nieuwe Holland Casino in Amsterdam-West. Verder wordt dit jaar begonnen met de bouw van nieuwe locaties in Venlo en Utrecht, en naar verwachting gaan nog voor de kerst de deuren van de tijdelijke vestiging van Holland Casino aan het Sontplein in Groningen open.