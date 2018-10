Topman Ryanair krijgt flinke kritiek

,,Ik ben momenteel niet meer in de positie om kritiek te hebben op anderen gezien mijn prestaties van de afgelopen twaalf maanden. Ik heb genoeg te doen bij Ryanair en ik moet overduidelijk aan mijn eigen prestaties werken", aldus de Ier in aanloop naar een aandeelhoudersvergadering. De luchtvaartbaas, bekend om zijn vele kleurrijke uitspraken, reageerde op vragen over een hack onlangs bij branchegenoot British Airways.

Ryanair ligt in meerdere landen in Europa in de clinch met vakbonden. Stakingen, hogere brandstoffenprijzen en toegenomen concurrentie lijken dit boekjaar te gaan zorgen voor de eerste winstdaling sinds 2014. Het cabinepersoneel van Ryanair wil vrijdag 28 september bovendien weer een nieuwe grote stakingsactie houden in onder meer België, Duitsland en Nederland.

Piloten

Ook bij de piloten is de maat vol. Pilotenvakbonden, waaronder de Nederlandse VNV, zijn woensdag met een brief gekomen waarin ze het vertrouwen in O'Leary en zijn mede-bestuurders opzeggen. ,,Ryanair heeft competente bestuurders nodig'', verklaart VNV-voorzitter Arthur van den Hudding. ,,Deze stijl kan gewoon niet meer.''

Eurocommissaris Marianne Thyssen (Sociale Zaken) heeft zich eveneens in de kwestie gemengd. In verschillende media, waaronder het Financieele Dagblad en de Belgische krant De Standaard, drong ze erop aan dat de Ierse budgetvlieger onmiddellijk overal het lokale arbeidsrecht gaat toepassen. Dat is iets waarvoor de vakbonden zich al een hele tijd hard maken.

Nu regelt Ryanair veel personeelszaken nog via Ierse regelgeving, maar volgens Thyssen is dit helemaal niet toegestaan. Eerder kwam het Europese Hof van Justitie volgens haar ook al eens tot die conclusie. Brussel heeft over deze kwestie evenwel niets te zeggen, het afdwingen van de toepassing van nationaal arbeidsrecht is aan de lidstaten.