’Vetkoning’ krijgt twee jaar cel na fraude met biodiesel

Zijn bedrijf zette vooral frituur- en afvalvetten om in biodiesel. Volgens de rechtbank Amsterdam is bewezen dat B., in zijn sector bekend als de ’vetkoning’, via een schaduwboekhouding fraude pleegde met duurzaamheidscertificaten en de verkoop van de gemengde brandstof, die geen biobrandstof was maar wel voor een forse hogere prijs werd verkocht.

Bekijk ook: Onderzoek naar fraude handel biodiesel

De fraude, die na controles van de Nederlandse Emissieautoriteit werd ontdekt, begon in 2012. Biodiesel Kampen verhandelde in 2015 bijna een derde van alle verkochte biobrandstoffen in Nederland.

Klanten dachten dat ze met die biodiesel hun uitstoot met zeker 37% zouden beperken, in de praktijk kwam daar niets van terecht, aldus het Openbaar Ministerie.

Drie oud-medewerkers, waaronder de boekhouder, kregen wegens medeplichtigheid celstraffen van vier tot zes maanden.