Airbnb ’amper geraakt door corona’

„Airbnb biedt naast vakantieverhuur ook andere accommodaties aan, zoals B&B’s en langere verblijven, allemaal onderwerp van verschillende regels. Daarnaast zijn er nog steeds net zoveel accomodaties beschikbaar via Airbnb als voor de uitbraak van het coronavirus”, meldt Airbnb woensdag in een persverklaring.

De organisatie ligt in veel steden onder vuur en kan dergelijke publiciteit missen als kiespijn, aangezien het de suggestie oproept dat bepaalde panden geheel of gedeeltelijk voor de commerciele verhuur via Airbnb worden aangehouden.

Zelfs in Amsterdam zouden nog „ongeveer net zoveel accommodaties” beschikbaar zijn als voor de pandemie, stelt Airbnb. Ter onderbouwing van de eigen stelling dat Airbnb dus nog springlevend is, ondanks de instorting van het toerisme, haalt de organisatie ook citaten van wethouders van grotere steden aan.

Zoals wethouder Kurvers van de gemeente Rotterdam, die tegen raadsleden verklaarde: „Wij herkennen ons niet in het beeld dat de groei van het aanbod aan huurwoningen bestaat uit woningen die normaliter via websites als Airbnb aan toeristen worden verhuurd.”