'Pas op de plaats voor Wall Street'

De VS en China slaan elkaar met nieuwe importheffingen om de oren, maar echte onrust op de aandelenmarkten door de escalatie van de handelsvete tussen beide economische grootmachten blijft de laatste tijd uit.

Op macro-economisch gebied werden voor opening gegevens gemeld over de bouw van nieuwe woningen in de VS. De woningbouw ging in augustus met meer dan 9 procent omhoog, wat flink sterker is dan economen hadden verwacht.

McDonald's

Bij de bedrijven staat McDonald's in de belangstelling. De Europese Commissie staakt haar onderzoek naar mogelijke belastingontduiking door McDonald's. Brussel begon in 2015 een onderzoek naar de belastingafdrachten van de fastfoodketen. Onderzoek naar fiscale afspraken tussen Luxemburg en het bedrijf heeft geen bewijs opgeleverd voor verboden staatssteun, aldus de commissie.

Ook de producent van industriële gassen Praxair kan op aandacht rekenen. Naar verluidt wil het bedrijf samen met de beoogde Duitse fusiepartner Linde nog meer bezittingen verkopen om goedkeuring voor de deal te krijgen van Amerikaanse autoriteiten.

Tilray

Cannabisproducent Tilray lijkt een forse koerssprong van 40 procent te gaan maken. Het Canadese bedrijf profiteert van speculaties onder beleggers over mogelijke investeringen in de onderneming door Coca-Cola en AB InBev in aanloop naar volledige legalisatie van cannabis in Canada op 17 oktober. Andere wietbedrijven gaan mee omhoog, zoals Cronos Group en Canopy Growth.

De maker van netwerkapparatuur Juniper Networks staat voor een hogere opening na een adviesverhoging door Nomura.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 26.246,96 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,5 procent tot 2904,31 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij op 7956,11 punten.